У ніч на 22 липня на Дніпропетровщині загинув поліцейський з Херсонщини

Незабаром йому мало б виповнитися 30 років.

У Дніпропетровській області в ніч на 22 липня під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський з Херсонщини Денис Румега.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Загиблий – капрал поліції, працював в ізоляторі тимчасового тримання №2 ГУНП в Херсонській області.

"Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну поліцейський став на захист Батьківщини. Незабаром йому мало б виповнитися 30 років. Без батька залишилася маленька дитина", – розповіли в міськраді Херсона.

Нагадаємо, уночі 22 липня військові РФ обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Учора у Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем 80 окремої десантно-штурмової бригади Тарасом Жеребецьким.