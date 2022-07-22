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У ніч на 22 липня на Дніпропетровщині загинув поліцейський з Херсонщини

Незабаром йому мало б виповнитися 30 років.

У ніч на 22 липня на Дніпропетровщині загинув поліцейський з Херсонщини

У Дніпропетровській області в ніч на 22 липня під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський з Херсонщини Денис Румега.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Загиблий – капрал поліції, працював в ізоляторі тимчасового тримання №2 ГУНП в Херсонській області.

"Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну поліцейський став на захист Батьківщини. Незабаром йому мало б виповнитися 30 років. Без батька залишилася маленька дитина", – розповіли в міськраді Херсона.

Нагадаємо, уночі 22 липня військові РФ обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Учора у Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем 80 окремої десантно-штурмової бригади Тарасом Жеребецьким.

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