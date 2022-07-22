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У Києві власника мережі магазинів військового спорядження викрили на продажі гуманітарки

Він обіцяв поставити військовим захисні шоломи і бронеплити безплатно, натомість після ввезення вимагав сплатити за них ринкову вартість. 

У Києві власника мережі магазинів військового спорядження викрили на продажі гуманітарки
Фото: СБУ

Керівника і власника однієї з відомих столичних мереж магазинів із продажу товарів військового призначення викрили на незаконній реалізації гуманітарної допомоги.

За даними слідства, підприємці у квітні 2022 року звернулись до однієї з військових частин Києва з пропозицією безкоштовно привезти військовим Національної гвардії бронепластини і шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом і доставити військовим як гуманітарну допомогу, повідомили в пресслужбі ДБР. Офіційно назва "військторгу" не повідомляється, але, за даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, це – "ДіСі". 

Для цього ділки попросили надати їхньому підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, аби уникнути митних формальностей і сплат до держбюджету. 

Після отримання сертифіката вони завезли з Польщі 1500 бронепластин і 300 шоломів. Їхня вартість складала понад 800 000 гривень. Ринкова ж вартість, за попередніми оцінками, – 8 млн гривень. 

"Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них", – йдеться в повідомленні.

Завезені бронепластини і шоломи при цьому вони виставили на продаж через власну мережу магазинів. У пресслужбі СБУ додали, що у зловмисників також вилучили 120 000 підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Окрім керівника мережі магазинів, підорзрюють в причетності до оборудки також директора київської комерційної структури. 

Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру в продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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