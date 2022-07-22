Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, шість із яких на ліквідацію пожеж. П’ять пожеж спричинили обстріли.

Про це повідомила у Facebook ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Харківському (1), Чугуївському (3) районах області, а також 1 у Київському районі Харкова. Горіли приватні дворові забудови, автомобілі, покинута будівля", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

Зокрема, після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами, загинуло четверо мирних мешканців, 25 – поранено. Вогнем було знищено три автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

Протягом доби рятувальники також вісім разів виїжджали на допомогу населенню та тричі – на допомогу комунальним службам.

Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

Піротехніки ДСНС ліквідували 25 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, учора вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами один з ринків Харкова, в результаті чого 3 мирні мешканці загинули, ще 20 було поранено.