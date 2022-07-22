У південному напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів

У південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України виконали понад 230 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Наразі підтверджено ліквідацію 35 рашистів.

Також знищено військову техніку окупантів:

самохідну гаубицю «Мста-С»,

два безпілотних розвідники,

три одиниці броньованої та 8 – автомобільної техніки.

Остаточні втрати дорозвідуються.

“Надвечір ворог наніс авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо ретирувався. Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, нанесено ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з почаку війни станом на 21 липня, за даними Генштабу, склали орієнтовно склали близько 38 850 осіб особового складу.