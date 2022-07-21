Україна потребує ще більше зброї від союзників.

Сьогодні, 21 липня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, також керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського”, - повідомив президент.

Він додав, що безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

Учасники засідання обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. Також вони предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська, оскільки потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

“Сьогодні ж відбулась чергова розмова керівника мого Офісу Андрія Єрмака та генерала Залужного з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. У такому форматі два на два постійно обговорюються всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та Сполученими Штатами”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України вперше в історії відносин між нашими державами провів переговори з президентом Коста-Рики, подякував йому за підтримку України, за протидію російській пропаганді та запровадження санкцій.

Також він нагадав, що завтра очікуються новини з Туреччини – щодо розблокування наших портів.

“На тлі такої регулярної військово-політичної і дипломатичної активності було сьогодні трошки дивно почути, що зʼявився старий-новий фейк російської пропаганди про мене. Що нібито я в реанімації, що нібито обовʼязки глави держави виконує Руслан Стефанчук”, - повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що раніше майже щотижнево російські пропагандисти і посадовці вкидали фейки про те, що він нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую свої обов’язки.

“Сьогодні російська армія знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова – суто цивільні об’єкти. Житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Станом на цей час відомо про трьох загиблих, більше двадцяти людей – в списку поранених”, - повідомив президент.

Теж з "ураганів" окупанти обстріляли і Словʼянську громаду на Донбасі, вдарили "іскандерами" по Краматорську.

“І кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше "хаймарсів" та іншого сучасного і ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – неодмінно це буде” - пообіцяв Зеленський.

Президент нагадав, що декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака і Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як Олена Зеленська виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США.

“Відповідно до проекту документа Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид”, - розповів Володимир Зеленський.

Також ввечері президент підписав черговий указ про нагородження 186 учасників бойових дій державними нагородами.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито важкий стан свого здоров'я. Фейк з’явився на українських радіостанціях внаслідок хакерської атаки.