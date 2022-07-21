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Залужний, Єрмак, Салліван і Міллі обговорили потреби України для опору російській агресії

Українська сторона вирішила створити єдиний інформаційний хаб, щоб максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння.

Залужний, Єрмак, Салліван і Міллі обговорили потреби України для опору російській агресії
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це повідомили в ОПУ.

Під час розмови обговорили ситуацію на фронті й потреби України для відсічі російському вторгненню

За словами Андрія Єрмака, в Офісі Президента продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів України.

Також українська сторона ухвалила рішення створити єдиний інформаційний хаб. Він сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа. Завдяки такому хабу вдасться максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.

Єрмак і Залужний висловили подяку американським партнерам за підтримку України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.

Нагадаємо, напередодні Залужний поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі про спільну роботу офіцерів на рівні штабів. Також провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

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