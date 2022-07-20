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Залужний провів переговори з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі

Обговорили спільну роботу офіцерів на рівні штабів. 

Залужний провів переговори з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. 

Про це Залужний повідомив у своєму Facebook.

Він зауважив, що нині "Європа переживає складні часи, але саме зараз пишеться її історія" і "те, якою вона буде, великою мірою залежить від нашої співпраці".

Під час розмови Залужний і Каволі обговорили низку робочих питань та відзначили важливість спільної роботи офіцерів збройних сил обох сторін на рівні штабів. 

"Наша з генералом Каволі двостороння зацікавленість у постійній комунікації є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, днями Валерій Залужний та Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили майбутню зустріч у форматі Рамштайн.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ з начальником британського штабу оборони обговорили плани майбутніх військових операцій.

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