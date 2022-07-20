​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли на Харківщині пшеничні поля, загорілося 60 га

Близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

Окупанти обстріляли на Харківщині пшеничні поля, загорілося 60 га
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Російські загарбники обстріляли нині близько 13-ої години на Харківщині пшеничні поля.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Під обстріли потрапив урожай у Золочівській громаді. Від ворожих ударів загорілися два поля. 

"Загальна площа цих двох пожеж склала 60 га. Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію вогню. Їм на допомогу поспішили хлібороби із 4-ма одиницями сільськогосподарської техніки. Спільними зусиллями останній осередок горіння пшениці був ліквідований о 14:55. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв близько 66 га пшениці вдалось врятувати", - розповіли в ДСНС.

Загалом в області росіяни вже знищили понад 130 га посівів зернових.

Нагадаємо, 18 липня на Харківщині рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких були спричинені обстрілами російських окупантів. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

Днями рашисти обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, снаряди влучили в поля пшениці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також