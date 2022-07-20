Російські загарбники обстріляли нині близько 13-ої години на Харківщині пшеничні поля.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Під обстріли потрапив урожай у Золочівській громаді. Від ворожих ударів загорілися два поля.

"Загальна площа цих двох пожеж склала 60 га. Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію вогню. Їм на допомогу поспішили хлібороби із 4-ма одиницями сільськогосподарської техніки. Спільними зусиллями останній осередок горіння пшениці був ліквідований о 14:55. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв близько 66 га пшениці вдалось врятувати", - розповіли в ДСНС.

Загалом в області росіяни вже знищили понад 130 га посівів зернових.

Нагадаємо, 18 липня на Харківщині рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких були спричинені обстрілами російських окупантів. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

Днями рашисти обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, снаряди влучили в поля пшениці.