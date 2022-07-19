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На Харківщині через обстріли окупантів горіли два поля пшениці

Загалом за добу рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж.

На Харківщині через обстріли окупантів горіли два поля пшениці
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

За минулу добу на Харківщині рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких були спричинені обстрілами російських окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

"За добу рятувальники двічі виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися в с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1 га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20 га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.

Також піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, учора в тимчасово окупованій Балаклійській громаді ворожі снаряди потрапили у звалище, але загасити вогонь було неможливо через небезпеку для особового складу ДСНС.

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