На Харківщині через обстріли окупантів горіли два поля пшениці

Загалом за добу рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж.

За минулу добу на Харківщині рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких були спричинені обстрілами російських окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

"За добу рятувальники двічі виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися в с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1 га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20 га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.

Також піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, учора в тимчасово окупованій Балаклійській громаді ворожі снаряди потрапили у звалище, але загасити вогонь було неможливо через небезпеку для особового складу ДСНС.