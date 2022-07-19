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Ворог двічі за добу обстріляв Нікополь: гатили з “Градів”

Реактивні снаряди накрили порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку.

Ворог двічі за добу обстріляв Нікополь: гатили з “Градів”
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

18 липня вночі ворог вкрив 40 снарядами РСЗВ “Град” приватний сектор міста Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти також влучили у склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства. 

“А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами “Градів” накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів поранено 75-літню жінку, яку госпіталізували.

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