З 24 лютого в Києві зареєстровано майже 100 тисяч вимушених переселенців, - Київрада

Втім, не всі, хто знайшов прихисток у Києві, зареєстровані як переселенці.

Майже 100 тисяч вимушених переселенців зареєстровані в Києві з 24 лютого. Понад 15 тисяч із них – діти.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Уточнюється, що вимушених переселенців, які переїхали до столиці з 2014 року, більше 270 тисяч. Найбільше людей переїхало з Донецької та Луганської областей, також багато з Харківської, Сумської та Запорізької.

Сказати реальну кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, складно, оскільки не всі з них вирішили зареєструватися як вимушені переселенці.

В Київраді нагадали - щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

Також у Києві працюють консультативні центри для внутрішньо переміщених осіб.

Кожен із внутрішньо переміщених осіб може прийти та отримати консультації щодо пільг, працевлаштування та інших питань, які найбільше його турбують. Крім того, фахівці надають юридичну та психологічну допомогу тим, хто цього потребує.

Адреси консультативних центрів у Києві:

Дарницький район – вул. Ревуцького, 6 (прийом здійснюється щочетверга з 09:00 до 13:00).

район – вул. Ревуцького, 6 (прийом здійснюється щочетверга з 09:00 до 13:00). Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 9 (щочетверга з 10:00 до 17:00).

район – вул. Остафія Дашкевича, 9 (щочетверга з 10:00 до 17:00). Деснянський район – вул. Бальзака, 28 (щочетверга з 10:00 до 14:00).

район – вул. Бальзака, 28 (щочетверга з 10:00 до 14:00). Оболонський район – проспект Оболонський, 22 (Vcenti Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 14:00).

район – проспект Оболонський, 22 (Vcenti Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 14:00). Святошинський район – бульвар Ромена Роллана, 13-В (щоп’ятниці з 10:00 до 15:00).

район – бульвар Ромена Роллана, 13-В (щоп’ятниці з 10:00 до 15:00). Солом’янський район – вул. Волинська, 2 (щосереди з 10:00 до 17:00).

район – вул. Волинська, 2 (щосереди з 10:00 до 17:00). Шевченківський район – вул. Білоруська, 11 (щовівторка з 10:00 до 15:00), вул. Володимирська, 51-Б (Vcentri Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 16:00).

Нагадаємо, у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців.