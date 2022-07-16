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У Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру.

У Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески
Фото: gp.gov.ua

У Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України.

Для перерахування чоловік вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив "фотозвіт".

Фото: gp.gov.ua

Під час обшуку вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Чоловікові повідомлено про підозру.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки виявило псевдоволонтерів, які продали "гуманітарки" на 60 млн грн.

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