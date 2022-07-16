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Окупанти дистанційно мінують місцевість на Харківщині

Ці факти зафіксовані в Слатиному і Руській Лозовій.

Окупанти дистанційно мінують місцевість на Харківщині
Фото: Донецька ОДА

Випадки дистанційного мінування місцевості російськими окупантами зафіксовані в Дергачівській об'єднаній територіальній громаді Харківського району Харківської області.

Про це повідомив мер міста Дергачі В'ячеслав Задоренко.

"Російська армія застосовує проти цивільного населення Дергачівщини системи дистанційного мінування місцевості. Ці факти зафіксовані в Слатино і Руській Лозовій. У зв'язку з цим я прошу дотримуватися правил безпеки і пересуватися тільки перевіреними шляхами", - написав Задоренко.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали з артилерії Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Понад 4800 об'єктів інфраструктури Харківщини зазнали пошкоджень або руйнувань від російської агресії.

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