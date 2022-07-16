Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині 15 липня від обстрілів росіян загинули семеро мирних мешканців

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині 15 липня від обстрілів росіян загинули семеро мирних мешканців
Обстріл Бахмута
Фото: МВС

За минулу добу під обстрілами російських окупантів у Донецькій області загинуло семеро мирних мешканців, ще 14 було поранено.

Про це в Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині", – наголосив Кириленко.

Разом із тим Кириленко повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що 15 липня окупаційні війська завдали удар по Бахмуту Донецької області реактивною системою залпового вогню “Ураган”.

Також 15 липня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ, що на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також