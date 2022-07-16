На Донеччині 15 липня від обстрілів росіян загинули семеро мирних мешканців

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу під обстрілами російських окупантів у Донецькій області загинуло семеро мирних мешканців, ще 14 було поранено.

Про це в Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині", – наголосив Кириленко.

Разом із тим Кириленко повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що 15 липня окупаційні війська завдали удар по Бахмуту Донецької області реактивною системою залпового вогню “Ураган”.

Також 15 липня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ, що на Донеччині.