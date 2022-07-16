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Найбільший пік наших втрат був у травні, - Резніков

Нова зброя від союзників змінила ситуацію на фронті.

Найбільший пік наших втрат був у травні, - Резніков
Фото: facebook/Міністерство оборони України

В травні 2022 року за день на фронті гинуло до ста хлопців і дівчат, крім того було до 300-400 поранених. 

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю BBC. 

“Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку - вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв”, - розповів Резніков. 

Він зазначив, що після того приїхали гаубиці М777, потім М109, "Цезарі", Panzerhaubitze і так далі - і це конкретно змінило ситуацію. 

Контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню. 

“А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво”, - додав міністр оборони.  

Він висловив надію на те, що партнери і надалі будуть надсилати нам додаткові HIMARS та М-270 MLRS, яких заїхало вже три штуки. 

Нагадаємо, перші реактивні системи залпового вогню М270 виробництва США вже прибули в Україну.

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