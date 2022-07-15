Також через обстріли постраждали міські комунікації.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним", - повідомив Резніченко.

Він додав, що масштаби руйнувань з’ясовуються.

“Район Робочої, ЮМЗ можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями”, - повідомив мер ДніпраБорис Філатов.

Він уточнив, що наразі працюють над вирішенням проблем енергетики, газовики та водоканал.

Також повідомляється про пожежу внаслідок обстрілів росіянами Дніпра.

Як раніше повіомлялось, із загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.