Окупанти знову обстріляли Бахмут на Донечині

Всього було завдано три удари.

Окупаційні війська завдали удар по Бахмуту Донецької області реактивною системою залпового вогню “Ураган”.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву”, - повідомили у поліції.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Уточнюється, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Крім того, ударна хвиля пошкодила вікна п’ятиповерхового будинку, який розташований поруч.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Поліцейські надали постраждалим першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину РФ.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше через обстріл приватного сектору Бахмута запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків.