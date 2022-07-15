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Загарбники обстріляли Слов'янськ на Донеччині, є загиблий

Кількість поранених уточнюється.

Загарбники обстріляли Слов'янськ на Донеччині, є загиблий
Фото: pravda.com.ua

Російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ, що на Донеччині.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.

"Знов РСЗВ, знов касетні снаряди. Є загиблий. Є поранені", - розповів Лях у своєму відеозверненні на Facebook.

Він додав, що кількість поранених уточнюється.

Також Лях закликав жителів залишатися в укриттях і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, днями в місті рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого ранкового обстрілу будинку чоловіка.

Раніше Вадим Лях розповідав, що через постійні обстріли зросла кількість охочих евакуюватися зі Слов'янська. У місті залишається 23 тис. людей. Влада забезпечує безпечну та безплатну евакуацію.

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