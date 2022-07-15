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Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань

"Це вже відбувалось у нашій історії й ми зараз її проходимо знов".

Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, екснардеп Верховної Ради Сергій Хлань.

"Юридичним обґрунтуванням роблять "указ" зрадника Сальдо, в якому йдеться про "принудительное выдворение за пределы области" в разі перешкоджання діяльності окупантів і зрадників. Це класична поведінка росіян на завойованих територіях - позбутися народів та заселити росіян", - зазначив депутат.

Хлань додав, що в "указі" мова йде про одиничні виселення, "але це лише прикриття". 

"Коли інформація про депортацію стане відомою, росіяни заявлять, що це лише окремі випадки", - зазначив народний обранець.

Хлань додав, що "це вже відбувалось в нашій історії і ми зараз її проходимо знов". 

"З тією лише різницею, що тепер ми будемо розказувати нашим дітям про злочини росіян, а не вони нав'язувати нашим дітям свою історію. Тому, що в нас є ЗСУ, яка депортує орків, на той світ", - підкреслив депутат Херсонської облради.

Нагадаємо, в області поліція щодня фіксує факти викрадення або зникнення жителів. Відомо про 474 випадки.

Після того, як українська авіація "накрила" 14 липня на Херсонщині 4 точки скупчень росіян і ворожої техніки, а також було знищено інші ворожі об'єкти, росіяни почали силою виганяти людей з бомбосховищ і самі почали там переховуватись.

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