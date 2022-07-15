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Українська авіація "накрила" вчора на Херсонщині 4 точки скупчень росіян і ворожої техніки, - ОВА

"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись".

Українська авіація "накрила" вчора на Херсонщині 4 точки скупчень росіян і ворожої техніки, - ОВА
Фото: Скріншот відео

Українська авіація нанесла 14 липня чотири удари по скупченнях окупантів і техніки на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Вчора нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків, нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового, Благодатного та Нової Маячки", - розповіли в ОВА.

Також ЗСУ знищили базу російських окупантів у Новій Каховці та склад із боєприпасами в районі Раденська. 

В адміністрації підкреслили - після останніх вдалих знищень військових об’єктів противника жителі тимчасово окупованих районів області почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію. 

"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись", - додали в ОВА.

Нагадаємо, вчора близько 22-ої години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці. Також ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці на Херсонщині. 

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з'явилися нові листівки з погрозами для російських загарбників: "Рашисти засинають - прокидається Himars".

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