Українська авіація "накрила" вчора на Херсонщині 4 точки скупчень росіян і ворожої техніки, - ОВА

"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись".

Українська авіація нанесла 14 липня чотири удари по скупченнях окупантів і техніки на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Вчора нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків, нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового, Благодатного та Нової Маячки", - розповіли в ОВА.

Також ЗСУ знищили базу російських окупантів у Новій Каховці та склад із боєприпасами в районі Раденська.

В адміністрації підкреслили - після останніх вдалих знищень військових об’єктів противника жителі тимчасово окупованих районів області почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію.

"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись", - додали в ОВА.

Нагадаємо, вчора близько 22-ої години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці. Також ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці на Херсонщині.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з'явилися нові листівки з погрозами для російських загарбників: "Рашисти засинають - прокидається Himars".