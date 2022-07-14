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"Рашисти засинають - прокидається Himars": на Херсонщині розклеїли нові листівки з погрозами для окупантів

Окупантів попереджають про неминучу розплату.

"Рашисти засинають - прокидається Himars": на Херсонщині розклеїли нові листівки з погрозами для окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини з'явилися нові листівки з погрозами для російських загарбників.

Про це повідомили в оперативному угрупованні військ "Каховка" ЗСУ.

У людних місцях з'явилися листівки з написом: "Рашисти засинають - прокидається Himars".

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

"Окупантів попереджають про неминучу розплату, ворогу нагадують - за все скоєне: мародерство, вбивства, ґвалтування, руйнування.. доведеться відповісти", - наголосили в оперативному угрупованні.

Нагадаємо, у Криму почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка". Його активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український партизанський рух набирає обертів та є смертельно небезпечним для зрадників.

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