На тимчасово окупованих територіях Херсонщини з'явилися нові листівки з погрозами для російських загарбників.

Про це повідомили в оперативному угрупованні військ "Каховка" ЗСУ.

У людних місцях з'явилися листівки з написом: "Рашисти засинають - прокидається Himars".

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

"Окупантів попереджають про неминучу розплату, ворогу нагадують - за все скоєне: мародерство, вбивства, ґвалтування, руйнування.. доведеться відповісти", - наголосили в оперативному угрупованні.

Нагадаємо, у Криму почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка". Його активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український партизанський рух набирає обертів та є смертельно небезпечним для зрадників.