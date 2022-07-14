На Одещині викрили зловмисників, які продавали налаштування до російських телеканалів, що заборонені в Україні.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Ділки налаштовували телевізійні приставки, супутникове та інтернет-телебачення, плейлисти з каналами мовлення Росії і продавали користувачам. Щоб збільшити кількість клієнтів, створили й адміністрували сайти.

"Встановлено, що придбали доступ до онлайн-трансляції контенту з пропагандою, фейками та закликами до геноциду українців понад дві тисячі користувачів. Заробіток від такого бізнесу коливався в межах чотирьох тисяч доларів на місяць", - розповіли правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили близько 70 ІРТV-приставок, налаштованих і готових до використання, а також комп’ютерну техніку.

Речові докази направили на експертизу. За її результатами будуть вирішувати про оголошення фігурантам підозри.

Затриманим інкримінують ч. 1 ст. 176 Кримінального кодексу України - порушення авторського права і суміжних прав.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі правоохоронці затримали жителя, який створив та адміністрував шість вебсайтів, через які транслював заборонені в Україні телеканали.

Агент російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області, згідно із вироком суду першої інстанції отримав вісім років позбавлення волі.