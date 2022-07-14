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Посол ЄС назвав ракетний удар по Вінниці ще одним актом нападу РФ на цивільне населення України

Усі ці злочини розслідуватимуться, а винних буде притягнуто до відповідальності.

Посол ЄС назвав ракетний удар по Вінниці ще одним актом нападу РФ на цивільне населення України
Матті Маасікас
Фото: LB.ua

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав ракетний удар по Вінниці ще одним актом нападу РФ на цивільне населення Україн. 

Про це він написав у Twitter.

Маасікас наголосив, що всі ці злочини розслідуватимуться, а винних буде притягнуто до відповідальності.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок влучення трьох крилатих ракет типу "Калібр" по Вінниці загинула 21 людина, троє з них - діти. Як повідомили Офісі президента, 115 людей звернулися по допомогу до медичних закладів, 52 – поранені, 46 – вважаються зниклими безвісти.

Значних руйнувань і пошкоджень унаслідок удару зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Ракети було випущено близько 11 години з акваторії Чорного моря з підводного човна.

У п'ятницю, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби за загиблими.

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