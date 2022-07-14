Сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі і поранені – їхня точна кількість зʼясовується.

Про влучання повідомили у Telegram-каналах Вінницької міської ради та голови ОВА Сергія Борзова. За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

"Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка", – заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Також Клименко повідомив, що на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

До Вінниці терміново направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Національної поліції України та криміналістичну лабораторію.

Мер міста Сергій Моргунов у повідомленні в Telegram закликав не поширювати інформації про локацію та масштаби влучання.

"Наразі екстрені служби виїхали на місце", – написав він.

Борзов додав, що чотири ракеті над областю збили сили ППО. Три ракети влучили.

Через ракетну атаку рух громадського транспорту за центральним мостом змінено. Рух трамваю призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіянами аеропорту в селі Гавришівка Вінницької області загинула одна людина.