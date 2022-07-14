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Зброя, яку постачають союзники Україні, не потрапляє в інші руки, - голова МЗС Нідерландів

"У теорії це завжди можливо, але я не маю ознак того, що це відбувається".

Зброя, яку постачають союзники Україні, не потрапляє в інші руки, - голова МЗС Нідерландів
Вопке Гукстра
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра наголосив, що немає жодних ознак того, що зброя, яку постачають союзники по НАТО в Україну, потрапляє в інші руки або використовується для скоєння злочинів війни.

Про це він заявив у Гаазі після завершення міжнародної конференції Ukraine Accountability Conference, передає "Інтерфакс-Україна".

"У теорії це завжди можливо, але я не маю ознак того, що це відбувається. І я думаю, що ми, як Альянс, і українські Збройні сили вкрай обережні, щоб гарантувати, що цього не станеться", - зазначив Гукстра.

Він також додав, що союзники по НАТО "обережні" в тому, щоб описувати, що конкретно постачається, і коли.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

Нагадаємо, Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї, яка поставляється союзниками.

Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано наголосив, що заяви РФ - це масована пропаганда і брехня. Крім того, в НАТО впевнені, що Україна належним чином гарантує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників.

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