Заяви Росії щодо "контрабанди зброї" з України - масована пропаганда і брехня, - речник ЄС

Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї , яка поставляється союзниками.
Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано у коментарі Укрінформу.
"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ РФ, є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - сказав він.
Стано наголосив, що вже є механізм моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, яке надається Україні, використовувалося для цих заявлених цілей.
"Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися", - пояснив Стано.
"Ми не маємо причин не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ від жорстокої агресії", - наголосив Стано.
Він також пояснив, що процес постачання західної військової допомоги для України прозорий, наскільки це можливо.
"Цей процес є настільки прозорим, наскільки це дозволяє поточна ситуація. Не будемо забувати, що зброя, яка постачається в Україну, є потенційною ціллю для ворожих дій з боку російського агресора. Але відповідна інформація про суть поставок, які здійснюються завдяки фондам ЄС, відображена у рішеннях Ради ЄС. З очевидних причин ми не коментуємо оперативні деталі, що стосуються постачання такого обладнання", - зазначив Стано.
Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включно із чотирма ракетними системи HIMARS.
У травні президент США Джозеф Байден говорив, що Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії. У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що Україні нецікаво стріляти по цивільних у Росії. Далекобійна зброя потрібна, щоб звільнити наші землі від ворога.
Раніше уряд Німеччини оприлюднив перелік зброї, наданої Україні.
Також Великобританія дає українцям реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.