Заяви Росії щодо "контрабанди зброї" з України - масована пропаганда і брехня, - речник ЄС

"Ми не маємо причин не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ від жорстокої агресії".

Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї , яка поставляється союзниками.

Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано у коментарі Укрінформу.

"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ РФ, є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - сказав він.

Стано наголосив, що вже є механізм моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, яке надається Україні, використовувалося для цих заявлених цілей.

"Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися", - пояснив Стано.

"Ми не маємо причин не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ від жорстокої агресії", - наголосив Стано.

Він також пояснив, що процес постачання західної військової допомоги для України прозорий, наскільки це можливо.

"Цей процес є настільки прозорим, наскільки це дозволяє поточна ситуація. Не будемо забувати, що зброя, яка постачається в Україну, є потенційною ціллю для ворожих дій з боку російського агресора. Але відповідна інформація про суть поставок, які здійснюються завдяки фондам ЄС, відображена у рішеннях Ради ЄС. З очевидних причин ми не коментуємо оперативні деталі, що стосуються постачання такого обладнання", - зазначив Стано.

Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включно із чотирма ракетними системи HIMARS.

У травні президент США Джозеф Байден говорив, що Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії. У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що Україні нецікаво стріляти по цивільних у Росії. Далекобійна зброя потрібна, щоб звільнити наші землі від ворога.

Раніше уряд Німеччини оприлюднив перелік зброї, наданої Україні.

Також Великобританія дає українцям реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.