Зеленський: Україні нецікаво стріляти по цивільних у Росії. Далекобійна зброя потрібна, щоб звільнити наші землі від ворога

"Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали".

Україні потрібна далекобійна зброя, щоб досягати позицій ворога на нашій землі. Обстрілювати цивільні обʼєкти на території РФ ніхто не збирається.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції ЗМІ Данії.

"Нам нецікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу. Уявіть собі, що в багатьох місцях, де зосереджені наші війська, дистанція до угруповання військ РФ більше 100 – 100, 140 кілометрів. Тому ця дистанція – як її зменшити? Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, це живі люди", – зазначив він.

Президент наголосив, що ми працюємо на нашій землі, на нашій окупованій території.

Нагадаємо, в травні президент США Джозеф Байден заявив про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії.

США дадуть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії. Дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, які українці отримають від США, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.

Великобританія дає українцям реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.