Сьогодні фахівці підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили у водах Миколаєва три касетні елементи від реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС.

Фахівці обстежували прибережні смуги з прилеглою водною акваторією в мікрорайоні Намив Миколаєва на наявність вибухонебезпечних предметів.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області

"Водолази перевірили 10 000 кв. м дна та виявили три касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, які вилучено із водойми. Варто звернути увагу на те, що боєприпаси скоріш за все прибило течією та вимило ближче до берега, а це підтверджує той факт, що вибухонебезпечні предмети можуть бути виявлені у будь-якому місці водойми", - підкреслили рятувальники.

Нагадаємо, зранку 13 червня в Миколаєві лунали вибухи, а напередодні окупанти обстріляли Широківську громаду в області.

Також місто зазнало ворожих обстрілів у ніч на 8 червня.