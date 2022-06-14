ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоПодії

У водах Миколаєва рятувальники знайшли касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, - ДСНС

Водолази перевірили 10 000 кв. м дна.

У водах Миколаєва рятувальники знайшли касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, - ДСНС
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Сьогодні фахівці підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили у водах Миколаєва три касетні елементи від реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС.

Фахівці обстежували прибережні смуги з прилеглою водною акваторією в мікрорайоні Намив Миколаєва на наявність вибухонебезпечних предметів. 

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області

"Водолази перевірили 10 000 кв. м дна та виявили три касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, які вилучено із водойми. Варто звернути увагу на те, що боєприпаси скоріш за все прибило течією та вимило ближче до берега, а це підтверджує той факт, що вибухонебезпечні предмети можуть бути виявлені у будь-якому місці водойми", - підкреслили рятувальники.

Нагадаємо, зранку 13 червня в Миколаєві лунали вибухи, а напередодні окупанти обстріляли Широківську громаду в області.

Також місто зазнало ворожих обстрілів у ніч на 8 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також