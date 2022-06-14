Зеленський про бачення миру: війна має закінчитися відновленням нашої територіальної цілісності

Однак безпекову сторону України і після війни будуть готувати так, щоб будь-якого моменту бути готовими до російського вторгнення.

Війна може закінчитися тільки тоді, коли винятково українці будуть на нашій землі. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю данським журналістам.

"Авжеж, ми запрошуємо будь-які народи, але тільки в гості. І без зброї", – додав він.

Війна має закінчитися повагою до нашого суверенітету та відновленням нашої територіальної цілісності.

"Я розумію, що не все одразу, це великий виклик. Проти нас воює РФ – армія друга, як кажуть, друга по потужності у світі", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що тривалість миру залежить від російської сторони: чи бачать вони для себе цивілізований розвиток у майбутньому або вони хочуть просто бути окремою невеликою державою зі своєю цивілізацією, без зʼєднання з вільним світом.

"Наша держава з точки зору безпеки має бути готова до будь-якого моменту, вторгнення, тож і будувати держави і відбудовувати її безпекову частину ми будемо саме на таких засадах і принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент наголошував, що строки закінчення війни Росії проти України залежать від декількох речей. Перша – це бажання різних сторін, зокрема обʼєднаного Заходу, щодо фінансової міцності та озброєння України. Також це залежить від бажання Російської Федерації.

Питання залишається, з ким наша держава буде домовлятись – тобто з яким президентом Росії буде домовлятись Україна.