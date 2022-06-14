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На Львівщині спрацювала ППО - збито ворожу ракету (уточнено)

Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них - дитина.

На Львівщині спрацювала ППО - збито ворожу ракету (уточнено)
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Росія знову намагається атакувати Львівщину з повітря. Для збиття ворожих ракет задіяли протиповітряну оборону.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - написав він.

Козицький також повідомив, що над Золочевом сили ППО збили російську ракету. Внаслідок її падіння пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.

Оновлено. Уламки збитої ракети впали на цегельню. Козицький уточнив, що наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.

Запускали ракету з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, ввечері 1 червня росіяни завдали ракетних ударів по Львівській області. Удари були завдані по обʼєкту транспортної інфраструктури. П'ятеро людей отримали поранення.

Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря.

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