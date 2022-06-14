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Агентство ООН у справах біженців оприлюднило присвячену українцям короткометражку

Фільм вийшов напередодні Всесвітнього дня біженців 20 червня.

Агентство ООН у справах біженців оприлюднило присвячену українцям короткометражку
Кадр із короткометражки "Викорінені"
Фото: UNHCR

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало новий короткометражний фільм про українців – "Викорінені", який несе потужне послання напередодні Всесвітнього дня біженців 20 червня.

Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців в Україні на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Крім того, повідомляється, що всі актори, які знімаються у фільмі, є біженцями з України. Загалом, серед акторського складу і знімальної групи було понад 50 українців, які зараз живуть у Німеччині. Тож те, що їм довелося пережити, є висловленням солідарності з біженцями у всьому світі.

"Дія фільму починається в нічному Берліні: двері грюкають на вітрі; карета швидкої їде по вулиці з увімкненими сиренами; феєрверки наповнюють небо спалахами та вибухами. У відповідь українські біженці стискаються від страху чи тікають, рятуючи своє життя, їхні жахливі спогади про конфлікт, викликані цими, здавалося б, нічим не примітними подіями. Дія завершується драматичною сценою на порожній берлінській площі, де біженці формують форму дерева, міцно вкорінене на землі в обіймах десятків людей", – повідомляють на офіційній сторінці агенства.

"Щоб пережити спогади про війну, біженці потребують підтримки та обіймів усіх нас", – йдеться у заключних титрах.

Для автентичності та зв’язку із фільмом, кожен актор носив предмет одягу, в якому був, коли тікав із країни.

Режисером "Викорінених" став Анджей Гавріс зі Stink Films, який написав концепцію разом із українським хореографом Костянтином Ковалем та креативним партнером Don’t Panic London Ріком Доддсом.

У стрічці знявся музикант Іван Дорн. Музику створив український гурт Mavka, який у своїх оригінальних композиціях поєднує етніку, фолк та електронні стилі.

Фільм планують демонструвати у Великобританії.

Нагадаємо, ООН попередила про "безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" у світі через війну в Україні.

Також за оцінками Агентства ООН у справах біженців, близько 6,98 млн людей покинули Україну.

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