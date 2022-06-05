Близько 7 мільйонів українців покинули країну через вторгнення Росії, - ЗМІ

Після 24 лютого, за оцінками Агентства ООН у справах біженців, близько 6,98 млн людей покинули Україну.
Про це повідомляє Newsweek.
За інформацією Агентства, близько 2,1 млн людей повернулися в Україну, оскільки бойові дії в деяких районах стихли.
Зазначається, що у Європі наразі зареєстровано 4,7 млн біженців з України.
Приблизно 3,7 млн осіб з 24 лютого перетнули кордон із Польщею, зараз у ній налічується 1,14 млн біженців.
Більше мільйона перебувають у Росії, близько 780 тис. біженців перебувають у Німеччині, 361 560 осіб поїхали до Чехії, ще 125 907 перебувають в Італії. Також у Великобританії знаходяться близько 37,4 тис. біженців з України.
Станом на 23 травня в Україні налічувалося понад 7,1 млн внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, 2 червня міністр соціальної політики України Марина Лазебна зустрілася з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. Сторони обговорили співпрацю для допомоги українцям, які постраждали від війни.
А 3 червня у Ризькому соціально-культурного центрі для українців представили першу білінгвальну українсько-латиську абетку для українських дітей, які перебувають у Латвії.