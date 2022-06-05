Близько 7 мільйонів українців покинули країну через вторгнення Росії, - ЗМІ

Частина з них вже повернулись на батьківщину.

Люди, які втекли від війни в Україні, виходять з автобуса в Генуї, Італія, 9 березня 2022 року. До Генуї прибув автобус із 50 ук

Після 24 лютого, за оцінками Агентства ООН у справах біженців, близько 6,98 млн людей покинули Україну.

Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією Агентства, близько 2,1 млн людей повернулися в Україну, оскільки бойові дії в деяких районах стихли.

Зазначається, що у Європі наразі зареєстровано 4,7 млн біженців з України.

Приблизно 3,7 млн осіб з 24 лютого перетнули кордон із Польщею, зараз у ній налічується 1,14 млн біженців.

Більше мільйона перебувають у Росії, близько 780 тис. біженців перебувають у Німеччині, 361 560 осіб поїхали до Чехії, ще 125 907 перебувають в Італії. Також у Великобританії знаходяться близько 37,4 тис. біженців з України.

Станом на 23 травня в Україні налічувалося понад 7,1 млн внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, 2 червня міністр соціальної політики України Марина Лазебна зустрілася з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. Сторони обговорили співпрацю для допомоги українцям, які постраждали від війни.

А 3 червня у Ризькому соціально-культурного центрі для українців представили першу білінгвальну українсько-латиську абетку для українських дітей, які перебувають у Латвії.