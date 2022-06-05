Ймовірно, це одна з ракет, які влучили по Києву.

У неділю, 5 червня, ракета російських окупантів пролетіла над будівлями Південноукраїнської атомної електростанції.

Відео ракетного нападу оприлюднено пресслужбою "Енергоатому".

"Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку. Ймовірно, це одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 5 червня, близько 5:30, російська крилата ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

За попередніми даними, окупанти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

5 червня зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає.