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Папа Римський закликав до "справжніх переговорів" про припинення вогню в Україні

Папа також закликав не переставати молитися.

Папа Римський закликав до "справжніх переговорів" про припинення вогню в Україні
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, закликавши до "справжніх переговорів" про припинення вогню.

Про це сказав Папа Франциск у сьогоднішній промові в неділю П’ятидесятниці, звертаючись до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Vatican News. 

«В день П’ятидесятниці здійснилася Господня мрія щодо людства: через 50 днів після Пасхи народи, що говорять різними мовами, зустрічаються і розуміють одні одних. Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок», – сказав понтифік.

Глава католицької церкви закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів: "Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України". 

Папа також закликав не переставати молитися і "невтомно докладати зусилля на користь миру".

Нагадаємо, що 21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Києві з секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу, Архієпископом Полом Річардом Галлагером.

3 травня Папа Римський Франциск розкритикував главу Російської православної церкви Кирила за те, що він виправдовує війну проти України.

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