Вчора, 4 червня, російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Через це там загорілись склади із зерновим шротом.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він додав, що пожежа виникла на площі 10 тис. кв метрів. Її ліквідацією займаються 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки.
Також додатково на місці працюють пожежні команди місцевих підприємств.
Загалом вогонь знищив два складські приміщення.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє людей: двоє на місці і один дорогою до лікарні.