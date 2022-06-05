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Від російських обстрілів у Миколаєві загорілись склади із зерновим шротом, - Сенкевич

Пожежу рятувальники ліквідовують досі.

Від російських обстрілів у Миколаєві загорілись склади із зерновим шротом, - Сенкевич
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вчора, 4 червня, російські окупанти обстріляли у Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Через це там загорілись склади із зерновим шротом. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич

Він  додав, що пожежа виникла на площі 10 тис. кв метрів. Її ліквідацією займаються 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки.  

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Також додатково на місці працюють пожежні команди місцевих підприємств. 

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Загалом вогонь знищив два складські приміщення.  

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Жертв та постраждалих немає. 

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє людей: двоє на місці і один дорогою до лікарні.

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