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У Парижі відбудеться фотовиставка "Зруйнований, але нескорений Ірпінь"

Фотовиставка відкриється 8 червня.

У Парижі відбудеться фотовиставка "Зруйнований, але нескорений Ірпінь"
Фото: EPA/UPG

У столиці Франції пройде фотовиставка «Зруйнований, але нескорений Ірпінь» із світлинами, на яких відображені руйнування житлових масивів та соціальної інфраструктури міста. 

Про це повідомляє пресслужба Ірпінської міської ради.

Фотоекспозиція буде виставлена у школі німецької мови «Goethe-Institut Paris». Окрім фото з руйнуваннями Ірпеня, парижанам будуть презентовані світлини із свідченнями масових убивств мешканців Бучі.

Фотовиставка відкриється 8 червня і триватиме два тижні.

Також 3 червня у Брюсселі відкрилася виставка «Irpin. Invincible» («Ірпінь. Непереможний»), присвячена обороні Ірпеня та життю частини міста в окупації. Вона експонується в «Українському хабі», розташованому в одній із будівель Європейського парламенту. 

Нагадаємо, що президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого офіційного візиту до України відвідала звільнені від окупації Бородянку та Ірпінь.

А 26 травня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала Ірпінь і Бучу.

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