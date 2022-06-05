Іспанія готова передати Україні ЗРК та танки Leopard, - ЗМІ

Близько 40 танків можуть бути відремонтовані.

Іспанія готова передати Україні важке озброєння. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси та танки Leopard.

Про це повідомляє El Pais.

Іспанія перед цим поставляла українцям боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.

Міноборони Іспанії, за даними джерел видання, вже завершує поставки до України зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Також уряд Іспанії готовий поставити Україні танки Leopard A4, які протягом десяти років перебувають у резерві.

Близько 40 танків можуть бути відремонтовані й передані нашим бійцям. Іспанія також запропонувала навчити наших військових на базі в Латвії. Там знаходиться іспанський контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard. Другий етап навчань відбуватиметься вже в Іспанії.

Нагадаємо, що 31 травня заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква закликав Іспанію та інших міжнародних партнерів якнайшвидше допомогти Україні необхідною зброєю, яка боронить безпеку Європи.