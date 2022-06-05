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Із Запоріжжя дозволили виїзд автівок на тимчасово захоплені території

Наразі сформована черга автівок.

Із Запоріжжя дозволили виїзд автівок на тимчасово захоплені території
Фото: Суспільне

Із Запоріжжя у неділю, 5 червня, дозволили виїзд приватного автомобільного транспорту на тимчасово захоплені росіянами території. 

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

“Сьогодні, 5 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд”, - йдеться у дописі.

В адміністрації додають, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування буде повідомлена додатково.

Зазначимо, що місто Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах.

Нагадаємо, що 3 червня російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню місто Гуляйполе Запорізької області.

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