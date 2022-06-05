У Київській області сили ППО збили ворожу ракету

За попередніми даними, жертв і руйнацій немає.

Вранці 5 червня над Обухівським районом сили ППО збили ворожу ракету. За попередніми даними, жертв і руйнацій немає.

Інформація уточнюється, повідомили в Telegram Київської військової обласної адміністрації.

"Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Перемога буде за нами", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах. Жертв немає, але постраждала одна людина. Її госпіталізували.