"Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії".

Новопризначена посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.

Про це йдеться у її Твіттері.

“Бородянка жахливо постраждала. Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках”, – йдеться у повідомленні.

За словами Брінк, це лише зміцнює її рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Нагадаємо, 31 травня Бородянку під час свого офіційного візиту відвідала президентка Словаччини Зузана Чапутова

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її із землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. Під час окупації російські війська не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації мирних мешканців.

1 квітня Бородянка була звільнена. Після зачистки територій Київщини зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначала, що в Бородянці була найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині.