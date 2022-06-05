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З дна Київського водосховища підняли збитий російський гелікоптер та тіла двох пілотів

Це зробила група спецпризначенців-водолазів Нацгвардії.

З дна Київського водосховища підняли збитий російський гелікоптер та тіла двох пілотів
Фото: МВС

Водолази Нацгвардії підняли з дна Київського водосховища збитий російський гелікоптер та тіла його двох пілотів.

Про це повідомили у пресслужба Нацгвардії.

“Група спецпризначенців-водолазів Нацгвардії дістали з Київського моря ворожий гелікоптер МІ-35М, збитий у перші дні війни над водосховищем”, – йдеться у повідомленні.

Далі, за словами військовослужбовці, гелікоптер направлять у дослідницькі центри для вивчення. Зокрема, такі виявлення ворожої техніки слугуватимуть черговим доказом російського вторгнення в Україну.

Фото: МВС

Додамо, це вже другий “евакуйований” ворожий гвинтокрил водолазами Нацгвардії спільно з представниками ДСНС України з дна водойми.

Перший МІ-24П підняли на поверхню на початку квітня. 

Фото: МВС

Нагадаємо, станом на 4 червня ЗСУ знищили 210 літаків, 175 гелікоптерів та 540 безпілотників російської армії.

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