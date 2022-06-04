30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького знищила танки та бронетранспортер окупантів.
Про це йдеться на сторінці бригади у соцмережі Facebook.
“Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе! 30 ОМБр знищила декілька ворожих танків та БТР противника!”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” минулої доби ліквідували 60 окупантів.
Російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.