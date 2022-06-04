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В ОК “Північ” показали наслідки авіаудару окупантів на Сумщині біля села Ходине

Йдеться про село у Шосткинському районі.

В ОК “Північ” показали наслідки авіаудару окупантів на Сумщині біля села Ходине
Фото: facebook.com/kommander.nord

В оперативному командуванні “Північ” показали наслідок авіаудару окупантів на Сумщині.

Йдеться про село Ходине Шосткинського району Сумської області.

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Нагадаємо, сьогодні окупанти тричі за день вдарили по Сумській області. Жертв серед цивільного населення немає, руйнування уточнюються.

Додамо, прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони.

Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню.

Також речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не виключає посилення обстрілів та рейдові й диверсійні дії на північному напрямку.

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