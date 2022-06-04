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Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад. Додалися шість нових

Список затверджено станом на 30 травня. 

Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад. Додалися шість нових
Фото: Telegram/Сєнкевич

Міністерство реінтеграції ТОТ оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій, або тих, які перебувають в оточенні.

Станом на 30 травня до списку увійшли шість нових громад: одна в Миколаївській та пʼять у Сумській області, повідомили на сторінці міністерства у Facebook.

"Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (13 громад) областей", – зазначили в повідомленні.

Згідно з переліком, додалася Новобузька територіальна громада (Миколаївщина) та Путивльська, Охтирська, Тростянецька, Хотінська, Зноб-Новгородська громади (Сумська область).

Попереднього разу оновлений список оприлюднили три дні тому, але його було затверджено станом на 27 травня. Тоді до переліку знову повернулася Сумщина. 

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