Україна і РФ провели обмін тілами загиблих військовослужбовців

Він відбувся за формулою "160 на 160".

Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців. Він відбувся 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області, повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.

"У результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", – зазначили в повідомленні.

Операцію провели Мінреінтеграції ТОТ, Головне управління розвідки міноборони, СБУ, Генштаб Збройних сил України та інші силові структури.

Першими про проведення цього обміну повідомили прокремлівські російські медіа.

Нагадаємо, що Росія здебільшого відмовляється забирати тіла своїх солдатів.