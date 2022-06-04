Окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС

Енергоатом продовжує контролювати експлуатацію Запорізької АЕС, але загарбники посилюють тиск на персонал станції.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив президент компанії Петро Котін, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація контролюється НАЕК "Енергоатом": технічна ситуація, радіаційна безпека. Ремонти й експлуатація станції контролюються нами, і персонал станції працює за нашими вказівками", - сказав Котін.

За його словами, загарбники продовжують вимагати погодження дій персоналу станції зі своїми командирами, але у роботу станції не втручаються.

"Звичайно, є небезпека від того, що їхні дії можуть бути непередбачувані. Але поки що передумов для того, щоб ЗАЕС була відключена від енергосистеми України, у нас немає", - прокоментував керівник Енергоатому.

Він зазначив, що персонал станції працює під тиском росіян, який останнім часом посилюється.

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

В Енергоатомі також заявили, що відключення Запорізької АЕС - неможливе.

Запорізька АЕС із 4 березня тимчасово захоплена російськими військами. На майданчику ЗАЕС, окрім військових рф, тривалий час незаконно перебувають представники Росатому. Наразі на АЕС перебуває близько 500 російських солдатів, важка техніка, танки та вибухівка.