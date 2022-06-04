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Понад тисяча робіт надійшла на конкурс із кращого дизайну марки "Добрий вечір", - Смілянський

А останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться 10 червня онлайн.

Понад тисяча робіт надійшла на конкурс із кращого дизайну марки "Добрий вечір", - Смілянський
Ігор Сміляньский
Фото: скріншот

Укрпошта завершила прийом робіт на конкурс із кращого дизайну марки "Добрий вечір".

Про це повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.

"Закінчили прийом робіт на марку "Добрий Вечір". Їх надійшло більше 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця. Над Патроном теж працюємо - все буде", - розповів Смілянський.

Також він додав, що наступного тижня закінчать продаж марки "Корабель ВСЬО".

"Останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та Головпоштампах обласних центрів. Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо. Всі деталі, як завжди - 9 червня ввечері у Facebook aбо тут", - зазначив очільник Укрпошти.

Нагадаємо, нещодавно українці обрали назву наступної поштової марки Укрпошти. У голосуванні в Дії взяло участь більш ніж півмільйона осіб. А близько 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" продали за два дні.

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