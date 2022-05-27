З понеділка Укрпошта продала більше 3 мільйонів марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!". Це є безумовний рекорд продаж для Укрпошти.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Більше 1 млн марок було продано онлайн, а це більше 250 тис. замовлень.

Смілянський додав, що всі замовлення вже пакуються і відправляються. Враховуючи такий рекордний досвід, Укрпошта бере до 2 тижнів на обробку онлайн-замовлень.

“Ми беремо паузу до 1 червня, коли оголосимо де, коли і як буде продаватись друга частина тиражу (а всього буде продано 5 мільйонів марок) марки “Корабель ВСЬО”, - написав гендиректор Укрпошти.

Як раніше повідомлялось, 23 травня відбулося погашення поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" за участю президента Зеленського. Їх уперше продаватимуть на світових майданчиках. 23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" стояли в черзі в Києві.

Нагадаємо, Укрпошта відкрила власний магазин на світовому майданчику "eBay".