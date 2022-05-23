Марки "Русскій воєнний корабль… Всьо!" вперше продаватимуть на світових майданчиках, - Смілянський

Нині відбулося погашення марок, на заході був присутній і Президент України.

Марки серії "Русскій воєнний корабль… Всьо!" вперше продаватимуть на світових майданчиках, частину виручки передадуть на підтримку захисників України.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський під час погашення марок серії "Русскій воєнний корабль…" 23 травня. У заході взяли участь також Президент Володимир Зеленський і командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Погасили поштові марки "Русскій воєнний корабль… Всьо! Смерть ворогам!" (для відправлень по Україні) та "Русскій воєнний корабль… Всьо! Слава нації!" (для міжнародних відправлень). Загальний наклад марок - 5 млн примірників.

Фото: Пресслужба ОПУ

Їх реалізовуватимуть у понад 1500 відділеннях Укрпошти. Півтора мільйона екземплярів продадуть на українських та міжнародних інтернет-майданчиках. При цьому буде встановлений ліміт: два маркові аркуші, п'ять конвертів та п'ять карток на одне замовлення.

Нагадаємо, 23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" стояли в черзі в Києві.