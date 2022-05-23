​Росія хотіла захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм, - генерал-майор Марченко

Росія планувала захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм.
Про оборону міста розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни РФ проти України, в інтерв'ю виданню "НікВєсті".
"Нас брали за планом Маріуполя — оточити, витіснити всі (українські. - Ред.) війська в центр міста, на якийсь об'єкт, припустімо, завод імені 61 комунара, обрізати світло, воду і морити нас, поки ми не почнемо божеволіти, поки не закінчаться боєприпаси, їжа, вода", - зазначив Марченко.
Він розповів, що на початку березня на Миколаїв рухалися ворожі колони танків у трьох напрямках — з боку Станіслава, Посада-Покровського та Кіровоградською трасою. 4 березня техніка окупантів прибула на Кульбакинський аеродром.
Генерал-майор зауважив - він розкрив задум ворога відволікти українських захисників. Тож на летовище прибули протитанкові групи поліцейських. Вони і відбили аеродром. Це дало змогу українській артилерії атакувати основні сили росіян.
Марченко каже - основні військові операції відбувалися поза Миколаєвом.
"Якби вони зайшли в місто, це було б усе - це була б уже Буча, Ірпінь", - наголосив генерал-майор.
Марченко зазначив, що відбити атаки росіян на Миколаїв удалося завдяки налагодженій ефективній комунікації.
"Наша перемога полягає в тому, що ми мали сильно організовану комунікацію - із селами, з ОТГ, людьми. Ми цим користувалися на початках, ми не допускали сюди навіть колони - колони сюди навіть підійти не могли", - підкреслив керівник оборони Миколаєва.
Нагадаємо, у ніч на 23 травня загарбники обстріляли Миколаїв з ракетних систем залпового вогню "Смерч".
22 травня міський голова повідомив, що Миколаїв укотре обстріляли касетними снарядами.